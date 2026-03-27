Fête de la nature Conférence sur le chemin des cimes Barro
Fête de la nature Conférence sur le chemin des cimes Barro mercredi 27 mai 2026.
Fête de la nature Conférence sur le chemin des cimes
Salle des fêtes Barro Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:30:00
fin : 2026-05-27 22:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Salle des fêtes Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Conférence sur le chemin des cimes Barro a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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