Fête de la nature Création de kokédama Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne

Fête de la nature Création de kokédama

Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne Charente

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-22 12:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !

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Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Création de kokédama Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente