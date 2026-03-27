Fête de la nature Création de kokédama Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne
Fête de la nature Création de kokédama Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne vendredi 22 mai 2026.
Fête de la nature Création de kokédama
Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne Charente
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-22 12:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Rue du Champ du Coq Isle Nature Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Création de kokédama Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente