Fête de la Nature: Découverte du Littoral – Rue de Trélian Saint-Philibert, 21 mai 2025 14:00, Saint-Philibert.

Début : 2025-05-21 14:00:00

Plages, dunes, landes caractérisent lelittoral morbihannais. Façonnées et contraint par les éléments les végétaux adaptés qui s’y développe en font leur richesse et leur force. Venez découvrir ces milieux naturels, comment leur préservation permet de s’adapter au réchauffement climatique et comment ils sont protégés.

Animé par Gaëtan Brindejonc, garde du littoral de la mairie de Saint-Philibert

Gratuit Sans inscription .

Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne

