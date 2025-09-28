Fête de la nature, des traditions et de la création Bégaar

Fête de la nature, des traditions et de la création Bégaar dimanche 28 septembre 2025.

Fête de la nature, des traditions et de la création

1138 Route de Pontonx Bégaar Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

– Des jeux pour les petits et grands

La fête de la nature, des traditions et de la création c’est

– Des jeux pour les petits et grands Promenade à poney avec le centre équestre Ous Pins / Jeux anciens en bois / Pêche aux canards

– De la musique Poésie musicale « Loubilou se met à la plume » / La chorale » Les voix des Troup’Adour »

– De l’artisanat et des créateurs Décorations sur bois & Pyrogravure / Objets en bois flottés ou recyclés / Photographies / Cyanotypie / Peinture / Livres / Jeux de sociétés / Truc Chouettes

– Des vieux métiers Musée de la Vie Rurale / Tourneur sur bois / Tissage

Et plein d’autres surprises … .

1138 Route de Pontonx Bégaar 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 41 76 43

English : Fête de la nature, des traditions et de la création

The festival of nature, traditions and creation is

– Games for young and old

– Music

– Crafts and creators

– Old trades

And lots of other surprises…

German : Fête de la nature, des traditions et de la création

Das Fest der Natur, der Traditionen und der Schöpfung ist

– Spiele für Groß und Klein

– Musik

– Kunsthandwerk und Kreative

– Alte Berufe

Und viele andere Überraschungen …

Italiano :

La festa della natura, delle tradizioni e della creazione è

– Giochi per grandi e piccini

– Musica

– Artigianato e designer

– Antichi mestieri

E tante altre sorprese…

Espanol : Fête de la nature, des traditions et de la création

La fiesta de la naturaleza, las tradiciones y la creación es

– Juegos para grandes y pequeños

– Música

– Artesanía y diseñadores

– Oficios antiguos

Y muchas otras sorpresas…

