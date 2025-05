FETE DE LA NATURE DIGIT NATURE – Montgeard, 23 mai 2025 14:00, Montgeard.

Vous vous intéressez à la faune de notre région ? Vous souhaiteriez reconnaitre facilement les fleurs et les plantes lors de balades ? Venez participer à cette journée et vous familiariser avec l’application PlantNet avec un guide naturaliste et un animateur numérique.

Rendez-vous au lac de la Thésauque pour profiter des animations. Au programme

14h00 Initiation à l’application Plantnet (matériel fourni sur place).

14h45 Balade accompagnée autour du lac pour tester l’application. .

LAC DE LA THESAUQUE

Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie ezra.guillemot@terres-du-lauragais.fr

English :

Are you interested in the fauna of our region? Would you like to easily recognize flowers and plants while out and about? Come and take part in this day-long event, and familiarize yourself with the PlantNet application with a naturalist guide and a digital animator.

German :

Interessieren Sie sich für die Tierwelt in unserer Region? Möchten Sie bei Spaziergängen Blumen und Pflanzen leichter erkennen? Nehmen Sie an diesem Tag teil und machen Sie sich mit einem Naturführer und einem digitalen Animator mit der PlantNet-Anwendung vertraut.

Italiano :

Siete interessati alla fauna selvatica della nostra regione? Vorreste essere in grado di riconoscere facilmente fiori e piante quando siete in giro? Partecipate a questa giornata e imparate a conoscere l’applicazione PlantNet con una guida naturalistica e un animatore digitale.

Espanol :

¿Le interesa la fauna de nuestra región? ¿Te gustaría poder reconocer fácilmente las flores y plantas cuando estás fuera de casa? Participe en esta jornada y conozca la aplicación PlantNet con un guía naturalista y un animador digital.

