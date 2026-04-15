Domloup

Fête de la Nature

Vallée du Rimon Domloup Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Pour les 20 ans de la Fête de la Nature, Domloup dévoile sa deuxième édition le 20 mai 2026 ! La Fête de la Nature, c’est quatre jours de manifestations gratuites pour permettre à tous les publics de vivre une expérience de la nature à son contact.

Cette fête se déroule chaque année au mois de mai, à une date proche du 22 mai, journée internationale de la biodiversité.

Programme

– 14h 16h Balade contée dans la vallée du Rimon avec Tricontines.

Inscription conseillée, place limitée, Rendez-vous devant le lavoir de la vallée du Rimon

– 16h30 19h30 Initiation à la grimpe sur un arbre de la vallée du Rimon avec Tiphaine Pétrolesi.

Inscription obligatoire

4 cessions de 45 min

• 16h30 17h15

• 17h15 18h

• 18h 18h45

• 18h45 19h30

– 16h30 18h30 Exposition de l’Atelier Prétexte

Vallée du Rimon

– 18h30 19h30 Diffusion du film Les petites bêtes du jardin de Sylvain Lefebvre.

Salle du Conseil Municipal.

Et aussi un espace de jeux, de lecture et de création, sera installé derrière la médiathèque, face à la vallée du Rimon avec une programmation riche

– 16h30 18h30 Jeux sur la biodiversité au jardin et la vie du sol avec également un coin lecture.

– 16h30 17h30 Atelier créatif, fabrication de fleurs de lotus en origami.

Inscription obligatoire auprès de la médiathèque L’Envolée au 02 99 37 39 65 ou mediatheque@domloup.fr À partir de 8 ans

– 17h30 Lectures d’albums.

Inscription conseillée, ouvert à tous

Renseignements et inscriptions, par mail à biodiversite@domloup.fr ou au 02 99 37 04 04. .

Vallée du Rimon Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 04 04

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English :

L’événement Fête de la Nature Domloup a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CHATEAUGIRON