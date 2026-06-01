Fête de la Nature du Grand Parc, Quartier du Grand Parc, Bordeaux

Fête de la Nature du Grand Parc Samedi 6 juin, 12h00 Quartier du Grand Parc Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

La Fête de la Nature, c’est un moment convivial au cœur du quartier du Grand Parc, porté par GPInten6T et Local Attitude dans ne dynamique collective, pour échanger autour de la préservation de la biodiversité, d’agriculture urbaine, du mieux-manger et de culture.

Le temps d’une après-midi, animations, ateliers et spectacles proposés par les acteurs locaux invitent petits et grands à découvrir, échanger et s’impliquer tout en mettant en lumière les initiatives du quartier.

Un événement festif pour se retrouver, partager et agir ensemble en faveur du vivant, d’une alimentation plus durable et des circuits courts.

FÊTE DE LA NATURE – PROGRAMME

Derrière le Centre Social Culturel du Grand Parc

De 12h à 18h

Une journée festive, conviviale et engagée autour du vivant et du mieux manger !

RESTAURATION & FOOD TRUCKS

12h – 14h / 18h – 20h :

Le Petit Parc : Cantine mobile végétarienne (Le Petit Parc)

12h – 16h30 :

Centre social GP Inten6T : Boissons saines à prix libre au profit du projet ados

16h – 17h :

Local Attitude : distribution d’un Goûter gratuit

TEMPS FORTS

10h30 – 12h : Balade urbaine avec l**’Alternative Urbaine** (sur inscription)

https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/grand-parc-fete-de-la-nature/

12h – 14h : DJ set participatif – Ricochet Sonore

15h – 16h : Spectacle “SAUVAGE” – Groupe Anamorphose – à partir de 10 ans

15h – 16h : Lecture et dégustation “Des histoires à manger”Le Petit Parc – à partir de 6 mois

17h – 18h : Concert du groupe – Format2Poches

ANIMATIONS EN CONTINU

12h – 18h

Centre d’animation du Grand Parc et sa ludothèque : Jeux géants avec le

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Stand infos + jeux (biodiversité & projets locaux)

La Fourmilière : Personnalise ta boisson aromatisée et Présentation de la ferme urbaine + distribution de bio-seaux

13h30 – 18h

Cap Sciences : Disgusting Food (dégustations insolites)

14h – 18h

Echange Nord-Sud – Atelier antigaspi : brochettes fruits & légumes

13h30 – jusqu’à épuisement

Local Attitude : Plantation « repars avec ton haricot »

ATELIERS & DÉCOUVERTES

14h30 – 17h :

Tous aux abris (abeilles solitaires)

Quiz + fabrication de refuges

La COMMER

Jeux autour de la saisonnalité et des sens (loto des odeurs)

Centre social GP Inten6T

14h – 16h30 : Découvertes des projets du Centre d’accueil de Loisir et Atelier bombes à graines avec Manon !

13h – 16h30 : Expo : “La nature en folie” – Venez découvrir les talents de Sabine Bernardin, artiste plasticienne du quartier et faire un atelier dessin pour petits et grands.

ANIMATIONS PROGRAMMÉES

Essaimer aux jardins

13h : Qui veut gagner des patates ?

14h : 2e session (30–40 min)

Local Attitude

Visites de la parcelle de l’épicerie solidaire du quartier

13h / 14h30 / 16h30 (30 min)

Quartier du Grand Parc place de l’Europe 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/grand-parc-fete-de-la-nature/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CentreSocialCulturelduGrandParc »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LocalAttitude33 »}] [{« link »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/grand-parc-fete-de-la-nature/ »}]

Samedi 6 juin – de 12h à 18h – sur le Quartier du Grand Parc Une après-midi festive et conviviale autour du vivant et du mieux manger ! Animations • Spectacles • Concert • Food trucks Rencontres Stand info

Elora Rodriguez