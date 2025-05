Fête de la nature – Au Verger Rêvé Ducey-Les Chéris, 24 mai 2025 10:00, Ducey-Les Chéris.

Manche

Fête de la nature Au Verger Rêvé 4 rue Saint Aubin Ducey-Les Chéris Manche

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 13:00:00

2025-05-24

Une matinée conviviale et familiale sera proposée aux habitants. Au fil de cette matinée riche en partage, différents partenaires et producteurs nous feront découvrir leur métier, leur mission, leur production. Dans une ambiance musicale, les familles pourront également découvrir de multiples ateliers nature. Il sera également possible de venir pique-niquer entre 12h et 13h à l’ombre des pommiers.

Au travers cette fête de la nature, mise en place par le Cosmopôle, nous souhaitons permettre à chacun de vivre un moment agréable sur l’espace du Verger Rêvé derrière l’église à Ducey. Cet espace privé sert de projet expérimental aux actions écocitoyennes et ouvrent ainsi davantage la voix à la mise en place de projets durables, écologiques et sociales sur notre territoire.

La fête de la nature est un évènement annuel national qui permet de rassembler toute une communauté d’individus sensibles de près ou de loin à la préservation de l’environnement qui nous entoure.

Au Verger Rêvé 4 rue Saint Aubin

Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 60 48 34

English : Fête de la nature

A convivial, family-friendly morning will be offered to local residents. Over the course of this morning of sharing, various partners and producers will introduce us to their trade, their mission and their production. In a musical atmosphere, families will also be able to discover a wide range of nature workshops. Picnics will also be available between 12 noon and 1 p.m. in the shade of the apple trees.

Through this festival of nature, organized by the Cosmopôle, we hope to enable everyone to enjoy a pleasant moment in the Verger Rêvé area behind the church in Ducey. This private space serves as an experimental project for eco-citizen actions, opening the way for sustainable, ecological and social projects on our territory.

The Fête de la Nature is an annual national event that brings together a whole community of people who are sensitive in one way or another to the preservation of the environment that surrounds us.

German :

Den Einwohnern wird ein geselliger und familienfreundlicher Vormittag geboten. Im Laufe dieses gemeinsamen Vormittags werden uns verschiedene Partner und Produzenten ihren Beruf, ihre Aufgaben und ihre Produktion vorstellen. In einer musikalischen Atmosphäre können Familien außerdem zahlreiche Natur-Workshops entdecken. Zwischen 12 und 13 Uhr können Sie im Schatten der Apfelbäume ein Picknick genießen.

Mit diesem Naturfest, das vom Cosmopôle organisiert wird, möchten wir allen die Möglichkeit geben, einen angenehmen Moment auf dem Gelände des Verger Rêvé hinter der Kirche in Ducey zu erleben. Diese private Fläche dient als Versuchsprojekt für umweltfreundliche Aktionen und öffnet so die Tür für die Umsetzung nachhaltiger, ökologischer und sozialer Projekte in unserer Region.

Das Naturfest ist ein jährliches, landesweites Ereignis, das eine Gemeinschaft von Menschen zusammenbringt, die sich für die Erhaltung der uns umgebenden Umwelt interessieren.

Italiano :

Una mattinata amichevole e familiare sarà offerta ai residenti locali. Nel corso della mattinata, diversi partner e produttori condivideranno il loro lavoro, la loro missione e ciò che producono. In un’atmosfera musicale, le famiglie potranno anche scoprire un’ampia gamma di laboratori naturalistici. Tra le 12.00 e le 13.00 sarà inoltre possibile fare un picnic all’ombra dei meli.

Con questa festa della natura, organizzata dal Cosmopôle, speriamo di dare a tutti la possibilità di godersi un momento piacevole nell’area del Verger Rêvé, dietro la chiesa di Ducey. Questo spazio privato viene utilizzato come progetto sperimentale per azioni eco-cittadine, aprendo la strada a progetti sostenibili, ecologici e sociali nella nostra regione.

La Fête de la Nature è un evento nazionale annuale che riunisce un’intera comunità di persone che si preoccupano in un modo o nell’altro di preservare l’ambiente che ci circonda.

Espanol :

Los vecinos podrán disfrutar de una mañana agradable y familiar. A lo largo de la mañana, varios socios y productores compartirán su trabajo, su misión y lo que producen. En un ambiente musical, las familias también podrán descubrir una amplia gama de talleres sobre la naturaleza. También será posible hacer un picnic entre las 12.00 y las 13.00 horas a la sombra de los manzanos.

Con esta fiesta de la naturaleza, organizada por el Cosmopôle, queremos ofrecer a todos la posibilidad de disfrutar de un momento agradable en el Verger Rêvé, situado detrás de la iglesia de Ducey. Este espacio privado se utiliza como proyecto experimental de acciones eco-ciudadanas, abriendo el camino a proyectos sostenibles, ecológicos y sociales en nuestra región.

La Fiesta de la Naturaleza es un acontecimiento nacional anual que reúne a toda una comunidad de personas preocupadas de un modo u otro por preservar el medio ambiente que nos rodea.

