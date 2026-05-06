Fête de la Nature – édition ENAC 2026 Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Mas-Saintes-Puelles 18 – 22 mai Gratuit sur inscription

Fête de la Nature – édition ENAC Toulouse 2026

Du 18 au 22 mai 2026, l’ENAC célèbre la Fête de la Nature à travers une programmation riche en découvertes, en échanges et en convivialité.

Dès la matinée du Lundi 18 mai, une exposition dédiée aux arbres et aux oiseaux vous plongera au cœur du vivant, accompagnée d’animations et d’une sélection d’ouvrages proposée par la bibliothèque autour de la biodiversité, ainsi que d’un espace de dons de livres ouvert aux étudiants et aux personnels.

À compter du jeudi 21 mai, des associations étudiantes et de personnels engagées de l’ENAC seront présentes de 12h à 14h pour faire découvrir leurs actions et sensibiliser le public.

La journée débutera dès 9h30 avec une distribution de livres offerts aux étudiant·e·s et aux personnels dans la cour d’honneur.

Partez ensuite à la découverte du patrimoine naturel avec une balade des arbres remarquables de 12h45 à 13h30, puis participez aux ateliers de fabrication de gîtes à hérissons organisés de 13h45 à 15h15 dans le jardin de l’ENAC.

L’après-midi se poursuivra avec une balade naturaliste guidée de 16h à 17h, suivie d’une table ronde sur le thème « Nature en ville » de 17h à 18h.

Enfin, un concert du BDA et un stand de crêpes proposé par le BS viendront clôturer cette journée festive de 18h à21 h au Théâtre de Poche.

Le dernier jour, la programmation se clôturera avec l’annonce des résultats du concours photo à 12h10 en salle bleue, mettant à l’honneur la richesse de la biodiversité animale et végétale à travers les participations des étudiant·e·s et des personnels de l’ensemble des campus ENAC.

La journée se poursuivra de 12h20 à 13h15 avec un atelier d’observation des oiseaux dans le jardin de l’ENAC.

Une semaine pour observer, comprendre et célébrer la nature !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-18T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T18:00:00.000+02:00

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https://fetedelanature.com/edition-2026/fete-de-la-nature-edition-enac-2026

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 3191 route de Castelnaudary, 11400 Mas-Saintes-Puelles Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude



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