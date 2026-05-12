Fête de la nature Espaces naturel des Lonzes Montrond-les-Bains
Fête de la nature Espaces naturel des Lonzes Montrond-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Montrond-les-Bains
Fête de la nature Espaces naturel des Lonzes
Espace naturel des Lonzes Montrond-les-Bains Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Au programme de la fête de nombreuses animations tout public, ateliers et animations pour enfants, ateliers adultes.
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Espace naturel des Lonzes Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 54 42 77 mairie@montrond-les-bains.fr
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English : Fête de la nature Espaces naturel des Lonzes
The festival program includes numerous events for the general public, workshops and activities for children, and adult workshops.
L’événement Fête de la nature Espaces naturel des Lonzes Montrond-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Forez Est