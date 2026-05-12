Montrond-les-Bains

Fête de la nature Espaces naturel des Lonzes

Espace naturel des Lonzes Montrond-les-Bains Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Au programme de la fête de nombreuses animations tout public, ateliers et animations pour enfants, ateliers adultes.

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Espace naturel des Lonzes Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 54 42 77 mairie@montrond-les-bains.fr

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English : Fête de la nature Espaces naturel des Lonzes

The festival program includes numerous events for the general public, workshops and activities for children, and adult workshops.

L’événement Fête de la nature Espaces naturel des Lonzes Montrond-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Forez Est