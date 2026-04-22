Fête de la nature et des jardins Kerléo Trébabu
Fête de la nature et des jardins Kerléo Trébabu dimanche 24 mai 2026.
Trébabu
Fête de la nature et des jardins
Kerléo Chapelle Notre-Dame du Val Trébabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 17:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Visite guidée et Bourse aux plantes avec les paticipations de Nature et Progrès et Iroise-Ukraine
Ce sont des échanges basés sur la gratuité, le partage, la convivialité entre jardiniers amateurs. Quelles que soient vos compétences ou les plants que vous apportez, vous pourrez repartir avec des conseils avisés et peut-être une ou deux plantes nouvelles pour votre jardin. .
Kerléo Chapelle Notre-Dame du Val Trébabu 29217 Finistère Bretagne +33 6 84 17 41 68
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English : Fête de la nature et des jardins
L’événement Fête de la nature et des jardins Trébabu a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE
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