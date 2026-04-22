Fête de la nature et des jardins Kerléo Trébabu

Trébabu

Fête de la nature et des jardins

Kerléo Chapelle Notre-Dame du Val Trébabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Visite guidée et Bourse aux plantes avec les paticipations de Nature et Progrès et Iroise-Ukraine

Ce sont des échanges basés sur la gratuité, le partage, la convivialité entre jardiniers amateurs. Quelles que soient vos compétences ou les plants que vous apportez, vous pourrez repartir avec des conseils avisés et peut-être une ou deux plantes nouvelles pour votre jardin. .

Kerléo Chapelle Notre-Dame du Val Trébabu 29217 Finistère Bretagne +33 6 84 17 41 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la nature et des jardins

L’événement Fête de la nature et des jardins Trébabu a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE