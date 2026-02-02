Fête de la Nature et des Saligues

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Journée d’animations aux Saligues de l’Adour dans le cadre de la Fête de la Nature, évènement national dédié à la sensibilisation environnementale et à sa protection. Le site des Saligues de l’Adour est au coeur du Pays Grenadois sorties naturalistes, ateliers sur

la biodiversité du fleuve Adour, activités sportives en plein air, moments de détente… Faites le plein d’activités gratuites, à tester en famille ou entre amis, grâce au concours de nombreuses associations locales et partenaires institutionnels.

Restauration et buvette sur place.

Programme à venir ! .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

