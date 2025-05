Fête de la nature et des Saligues édition 2025 – Cazères-sur-l’Adour, 24 mai 2025 10:00, Cazères-sur-l'Adour.

Landes

Fête de la nature et des Saligues édition 2025 Impasse Jouanlane Cazères-sur-l'Adour Landes

Gratuit

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Journée porte ouverte des Saligues de l’Adour dans le cadre de la Fête de la Nature, évènement national dédié à la sensibilisation environnementale et à sa protection. Le site des Saligues de l’Adour est au coeur du Pays Grenadois sorties naturalistes, ateliers sur la biodiversité du fleuve Adour, activités sportives en plein air, moments de détente… Faites le plein d’activités gratuites, à tester en famille ou entre amis, grâce au concours de nombreuses associations locales et partenaires institutionnels.

Restauration et buvette sur place. .

Impasse Jouanlane

Cazères-sur-l'Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

