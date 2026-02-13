Fête de la Nature et du Vivant, Foyer Rural de la Région de Tornac, Tornac
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
3e édition organisée par le Foyer Rural de la Région de Tornac.
Foyer Rural de la Région de Tornac 1543 route de Saint-Hippolyte-du-Fort, 30140 Tornac Tornac 30140 Gard Occitanie 07 71 88 36 44 https://foyer-rural-tornac.foyersruraux.org https://www.facebook.com/FoyerRuralDeTornac
Expositions, rencontres, ateliers, animaux de la ferme, insectes, arachnides, reptiles, stands d’assos spécialisées dans la sauvegarde et la protection de certaines espèces.