Fête de la Nature et du Vivant, Foyer Rural de la Région de Tornac, Tornac

Fête de la Nature et du Vivant Samedi 7 mars, 10h00 Foyer Rural de la Région de Tornac Gard

Gratuit

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

3e édition organisée par le Foyer Rural de la Région de Tornac.

Foyer Rural de la Région de Tornac 1543 route de Saint-Hippolyte-du-Fort, 30140 Tornac Tornac 30140 Gard Occitanie 07 71 88 36 44 https://foyer-rural-tornac.foyersruraux.org https://www.facebook.com/FoyerRuralDeTornac

Expositions, rencontres, ateliers, animaux de la ferme, insectes, arachnides, reptiles, stands d’assos spécialisées dans la sauvegarde et la protection de certaines espèces.