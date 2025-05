FÊTE DE LA NATURE: EXPLORATION NOCTURNE QUAND LA NUIT S’ÉVEILLE, SORTIE CHAUVE-SOURIS – Puéchabon, 23 mai 2025 07:00, Puéchabon.

Hérault

FÊTE DE LA NATURE: EXPLORATION NOCTURNE QUAND LA NUIT S’ÉVEILLE, SORTIE CHAUVE-SOURIS Place de l’Église anciennes écoles Puéchabon Hérault

A l’occasion de la Fête de la nature, une balade nocturne à la découverte des chauves-souris vous est proposé par les associations Demain la Terre & Puecha’pop. Une immersion sensorielle dans la vie sauvage nocturne pour en apprendre davantage sur ces espèces fascinantes et leur rôle dans l’écosystème.

Place de l’Église anciennes écoles

Puéchabon 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

English :

To mark the Fête de la nature, the associations Demain la Terre & Puecha’pop are offering a nocturnal walk to discover bats. A sensory immersion in nocturnal wildlife to learn more about these fascinating species and their role in the ecosystem.

German :

Anlässlich des Festes der Natur wird Ihnen von den Vereinen Demain la Terre & Puecha’pop ein nächtlicher Spaziergang zur Entdeckung von Fledermäusen angeboten. Tauchen Sie mit allen Sinnen in die nächtliche Wildnis ein, um mehr über diese faszinierenden Arten und ihre Rolle im Ökosystem zu erfahren.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la nature, le associazioni Demain la Terre e Puecha’pop organizzano una passeggiata notturna alla scoperta dei pipistrelli. Un’immersione sensoriale nella fauna notturna per conoscere meglio queste affascinanti specie e il loro ruolo nell’ecosistema.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Naturaleza, las asociaciones Demain la Terre y Puecha’pop organizan un paseo nocturno para descubrir los murciélagos. Una inmersión sensorial en la fauna nocturna para aprender más sobre estas fascinantes especies y su papel en el ecosistema.

