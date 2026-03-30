Fête de la nature Exposition orchidées, témoins de la biodiversité Route d’Aigre Tusson
Fête de la nature Exposition orchidées, témoins de la biodiversité Route d’Aigre Tusson mercredi 6 mai 2026.
Fête de la nature Exposition orchidées, témoins de la biodiversité
Route d’Aigre Maison du patrimoine Tusson Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-06
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Route d’Aigre Maison du patrimoine Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Exposition orchidées, témoins de la biodiversité Tusson a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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