Fête de la nature Film le chant des forêts Cinéma Le Family Ruffec

Fête de la nature Film le chant des forêts

Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:45:00

fin : 2026-05-22 20:45:00

Date(s) :

2026-05-22

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !

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Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Film le chant des forêts Ruffec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente