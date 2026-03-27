Fête de la nature Film le chant des forêts Cinéma Le Family Ruffec

Fête de la nature Film le chant des forêts Cinéma Le Family Ruffec vendredi 22 mai 2026.

Fête de la nature Film le chant des forêts

Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:45:00
fin : 2026-05-22 20:45:00

Date(s) :
2026-05-22

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91 

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Film le chant des forêts Ruffec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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