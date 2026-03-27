Fête de la nature Film le chant des forêts Cinéma Le Family Ruffec
Fête de la nature Film le chant des forêts Cinéma Le Family Ruffec vendredi 22 mai 2026.
Fête de la nature Film le chant des forêts
Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:45:00
fin : 2026-05-22 20:45:00
Date(s) :
2026-05-22
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Cinéma Le Family 5 rue de Plaisance Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Film le chant des forêts Ruffec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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