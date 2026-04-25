Saffré

FÊTE DE LA NATURE JARDIN AN TY PICHONNED & REFUGE LPO

27 Lieu-dit La Filée Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

Visites guidées transformez votre jardin et préservez la biodiversité !

Notre petit jardin An ty Pichonned est un refuge LPO et Jardins de Noé qui vous montrera qu’un petit bout de terrain peut suffire à satisfaire la nature sous toutes ses formes.

La nature a repris ses droits et se mélange parfaitement à l’agencement de notre paradis pour les oiseaux, grenouilles, et tous les invisibles, ainsi que les plantes nommées indésirables par les hommes la biodiversité.

Une exposition complétera cette visite guidée qui vous fera découvrir ce que la nature peut faire de plus beau.

Venez découvrir et fêter la biodiversité avec nous pour nos 10 ans d’ouverture pendant la fête de la nature. Le jardin a changé en 10 ans.

Au programme des visites guidées du jardin et de l’exposition avec partage d’expériences pendant la visite

– Mercredi 20 mai 2026

> De 14h à 16h

> De 16h30 à 18h30

– Jeudi 21 mai 2026

> De 10h à 12h

> De 14h à 16h

> De 16h30 à 18h30

– Vendredi 22 mai 2026

> De 10h à 12h

> De 14h à 16h

– Samedi 23 mai 2026

> De 10h à 12h

> De 14h30 à 16h30

> De 17h à 19h

– Dimanche 24 mai 2026

> De 14h30 à 16h30

> De 17h à 19h

– Lundi 25 mai 2026

> De 10h à 12h

> De 14h30 à 16h30

Prévoir un vêtement de pluie ou parapluie si la météo est défavorable. Prévoir une casquette ou un chapeau si la météo est très ensoleillée.

Tout public

Gratuit

Réservation obligatoire .

27 Lieu-dit La Filée Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 36 98 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tours: transform your garden and preserve biodiversity!

L’événement FÊTE DE LA NATURE JARDIN AN TY PICHONNED & REFUGE LPO Saffré a été mis à jour le 2026-04-25 par Pays Erdre Canal Forêt