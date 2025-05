Fête de la nature Jeu de piste forestier – Plouarzel, 21 mai 2025 10:00, Plouarzel.

Finistère

En famille, explorez les mystères de la faune et de la flore forestières à travers un parcours ponctué d’énigmes, d’observations et d’expériences sensorielles. Utilisez tous vos sens pour partir à la découverte de la faune et de la flore des forêts et mieux comprendre la richesse et la diversité des écosystèmes forestiers !

Prévoir chaussures fermées et pantalons (attention aux ronces et aux orties !) et une tenue adaptée à la météo. A partir de 5 ans. .

Kerveatoux

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 38 45 82

