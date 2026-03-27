Fête de la nature Journée d’animations Nanclars

Fête de la nature Journée d’animations Nanclars vendredi 22 mai 2026.

Fête de la nature Journée d’animations

Dans le village Nanclars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-22 18:30:00

Date(s) :
2026-05-22

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Dans le village Nanclars 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91 

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Journée d’animations Nanclars a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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