Fête de la nature Journée environnementale Vars Vars

Fête de la nature Journée environnementale

Vars Ecole Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !

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Vars Ecole Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 67 96

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Journée environnementale Vars a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente