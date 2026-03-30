Fête de la nature Journée environnementale Vars Vars

Fête de la nature Journée environnementale Vars Vars dimanche 26 avril 2026.

Fête de la nature Journée environnementale

Vars Ecole Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Vars Ecole Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 67 96 

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Journée environnementale Vars a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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