FÊTE DE LA NATURE – place Compostelle La Salvetat-sur-Agout, 25 mai 2025 07:00, La Salvetat-sur-Agout.

Hérault

FÊTE DE LA NATURE place Compostelle Clos du verger, La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Manifestation autour de la nature, des fleurs et des plantes au jardin public. Organisé par l’ association « Le jardin des syrphes ».

9h30-12h: balade ornithologique, biodiversité des oiseaux du village. Prévoir de bonnes chaussures et des jumelles. Réservation au 06 02 47 95 65, Claire Perrin.

12h-14h: pique partagé

14h-17h: Balades plantes sauvages, « les belles sauvageonne du village avec Richard Raynaud, réservation au 06 76 98 98 28.

Et pour les enfants à 14h30: Chasse aux trésors de la nature et atelier « bombes à graines », réservation auprès de Sandrine: 06 28 23 13 24 .

place Compostelle Clos du verger,

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 42 30 05 53

English :

Nature, flowers and plants event in the public garden. Organized by the association « Le jardin des syrphes ».

German :

Veranstaltung rund um die Natur, Blumen und Pflanzen im öffentlichen Garten. Organisiert von der Vereinigung « Le jardin des syrphes ».

Italiano :

Evento incentrato su natura, fiori e piante nel giardino pubblico. Organizzato dall’associazione « Le jardin des syrphes ».

Espanol :

Evento centrado en la naturaleza, las flores y las plantas en el jardín público. Organizado por la asociación « Le jardin des syrphes ».

