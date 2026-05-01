Touille

FÊTE DE LA NATURE LAC DE TOUILLE

LAC DE TOUILLE Touille Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

FÊTE DE LA NATURE AU LAC DE TOUILLE

10h-14h Balade ornithologique à l’écoute des oiseaux avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Prévoir jumelles si possible. Réservation obligatoire.

10h-13h30 Découverte de la faune et la flore de la Zone Humide avec le Syndicat Rivière Salat Volp. Réservation conseillée.

10h-16h Initiation pêche avec l’AAPPMA du Bas Salat,

Infos pratiques compostage et sols vivants avec le service déchets avec le service déchets Cagire Garonne Salat,

Coin lecture avec la médiathèque de Salies-du-Salat,

Stands, Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées, LPO, Syndicat Rivières Salat Volp, AAPPMA du Bas Salat et Fédération de Pêche 31.

15h30 Balade dansée sensorielle avec la Cie Amigara (dans le cadre de la résidence mission danse orchestrée par la Communauté de communes Cagire Garonne Salat et la DRAC Occitanie). .

LAC DE TOUILLE Touille 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 49 33 developpement.durable@cagiregaronnesalat.fr

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English :

FÊTE DE LA NATURE AT LAC DE TOUILLE

L’événement FÊTE DE LA NATURE LAC DE TOUILLE Touille a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE