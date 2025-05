FÊTE DE LA NATURE LE GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU, UN DRÔLE D’OISEAU… – Saint-Brevin-les-Pins, 24 mai 2025 09:30, Saint-Brevin-les-Pins.

Loire-Atlantique

FÊTE DE LA NATURE LE GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU, UN DRÔLE D’OISEAU… Lieu communiqué à la réservation Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 09:30:00

fin : 2025-05-24 11:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Des milliers de personnes locaux, touristes, vacanciers, joggers, accros de la glisse, char à voile, aéromodélisme… arpentent chaque année les plages de sable fin de Saint-Brevin-les-Pins pour s’y promener (souvent avec leurs chiens),

pratiquer de nombreuses activités nautiques, de plage, ou encore de promenades équestres.

Ces grands espaces naturels, encore assez bien préservés, sont très appréciés de tous, mais si l’on vous parle du Gravelot à collier interrompu , qui partage pourtant les mêmes espaces, combien sauront de quoi l’on parle et le reconnaître ?

Venez partager son univers, au cours d’une balade avec Dominique, ornithologue, référent de la LPO Loire-Atlantique, sur le secteur de Saint-Brevin-les-Pins.

Il vous fera découvrir cette espèce protégée ( car menacée ) nicheuse rare en Loire-Atlantique, et qui a élu domicile sur les hauts de plage de sable pour y pondre ses œufs et élever ses poussins,

entre avril et début août, mais aussi les autres espèces d’oiseaux qui fréquentent les mêmes espaces en migration et en hivernage.

Non accessible aux poussettes

A partir de 8 ans

Durée 2h

Gratuit, sur réservation. .

Lieu communiqué à la réservation

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement FÊTE DE LA NATURE LE GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU, UN DRÔLE D’OISEAU… Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-05-08 par OT Saint Brevin