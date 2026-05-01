Gorges du Tarn Causses

FÊTE DE LA NATURE LECTURES INSOLITES

Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Lectures insolites une balade qui mêle nature et culture Quézac

La Médiathèque Départementale de Lozère s’associe à la Ligue de pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour célébrer la fête de la nature. Pour cela la médiathèque propose des temps d’animation nature-culture dans lesquels se mêleront lectures d’albums jeunesses et découverte de la biodiversité.

Lectures insolites une balade qui mêle nature et culture Quézac

Sous forme de balade, 1 à 2 kilomètres maximum, et avec pour thématique l’eau, nous alternerons observation et lecture autour de l’eau et de la nature. Cette animation sera accessible à partir de 5 ans, en famille ou entre ami.e.s, pour 20 à 25 personnes maximum.

L’animation pourra se poursuivre par un pique-nique tiré du sac, pour clore ce moment de façon conviviale. .

Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 7 68 06 38 45 heloise.pantel@lpo.fr

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English :

Unusual readings: a walk combining nature and culture Quézac

L’événement FÊTE DE LA NATURE LECTURES INSOLITES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes