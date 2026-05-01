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FÊTE DE LA NATURE LECTURES INSOLITES Gorges du Tarn Causses

FÊTE DE LA NATURE LECTURES INSOLITES Gorges du Tarn Causses

FÊTE DE LA NATURE LECTURES INSOLITES Gorges du Tarn Causses jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Rue de la Source Minérale

Ville : 48320 Gorges du Tarn Causses

Département : Lozère

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Enfant

Gorges du Tarn Causses

FÊTE DE LA NATURE LECTURES INSOLITES

Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Lectures insolites une balade qui mêle nature et culture Quézac
La Médiathèque Départementale de Lozère s’associe à la Ligue de pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour célébrer la fête de la nature. Pour cela la médiathèque propose des temps d’animation nature-culture dans lesquels se mêleront lectures d’albums jeunesses et découverte de la biodiversité.
Lectures insolites une balade qui mêle nature et culture Quézac
Sous forme de balade, 1 à 2 kilomètres maximum, et avec pour thématique l’eau, nous alternerons observation et lecture autour de l’eau et de la nature. Cette animation sera accessible à partir de 5 ans, en famille ou entre ami.e.s, pour 20 à 25 personnes maximum.
L’animation pourra se poursuivre par un pique-nique tiré du sac, pour clore ce moment de façon conviviale.   .

Rue de la Source Minérale Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 7 68 06 38 45  heloise.pantel@lpo.fr

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English :

Unusual readings: a walk combining nature and culture Quézac

L’événement FÊTE DE LA NATURE LECTURES INSOLITES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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