Fête de la nature Les Couradeaux, Espace Naturel Sensible Rue des écoles Courcôme
Fête de la nature Les Couradeaux, Espace Naturel Sensible Rue des écoles Courcôme samedi 9 mai 2026.
Fête de la nature Les Couradeaux, Espace Naturel Sensible
Rue des écoles Place de la mairie Courcôme Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Rue des écoles Place de la mairie Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Les Couradeaux, Espace Naturel Sensible Courcôme a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente