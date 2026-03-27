Fête de la nature Les oiseaux de la plaine de Villefagnan Tusson
Fête de la nature Les oiseaux de la plaine de Villefagnan Tusson mercredi 20 mai 2026.
Fête de la nature Les oiseaux de la plaine de Villefagnan
Place de la Poste Tusson Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Place de la Poste Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Les oiseaux de la plaine de Villefagnan Tusson a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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