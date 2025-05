FÊTE DE LA NATURE: LUMIÈRE SUR L’OBSCURITÉ ENJEUX ET IMPACTS DE LA POLLUTION LUMINEUSE – Puéchabon, 23 mai 2025 07:00, Puéchabon.

Hérault

FÊTE DE LA NATURE: LUMIÈRE SUR L’OBSCURITÉ ENJEUX ET IMPACTS DE LA POLLUTION LUMINEUSE Place de l’Église anciennes écoles Puéchabon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Fête de la nature: Lumière sur l’obscurité enjeux et impacts de la pollution lumineuse

.

Place de l’Église anciennes écoles

Puéchabon 34150 Hérault Occitanie +33 6 47 04 34 77 frpuechabon@gmail.com

English :

Fête de la nature: Spotlight on darkness: issues and impacts of light pollution

German :

Fête de la nature: Licht ins Dunkel: Herausforderungen und Auswirkungen der Lichtverschmutzung

Italiano :

Festa della natura: Riflettori puntati sull’oscurità: le sfide e gli impatti dell’inquinamento luminoso

Espanol :

Fiesta de la Naturaleza: La oscuridad en el punto de mira: retos e impactos de la contaminación lumínica

L’événement FÊTE DE LA NATURE: LUMIÈRE SUR L’OBSCURITÉ ENJEUX ET IMPACTS DE LA POLLUTION LUMINEUSE Puéchabon a été mis à jour le 2025-05-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT