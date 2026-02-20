Fête de la nature Mognéville

Fête de la nature

Fête de la Nature dans tout le village.

Une journée remplie de balade nature sur une multitude de thème.

De 10h à 17h, nous vous proposons de découvrir les oiseaux, la flore, les petites bêtes de l’eau, la forêt, et tout autres merveilles de la nature !

Attention les balades natures matinales seront sur inscription !

Un après-midi festif et coloré !

Dès 13h30, retrouvez des stands présents un peu partout dans le village (lavoir, Herberie de la Saulx, Pollinier, Arboretum, etc.) et des animations et ateliers ludiques, des stands thématiques.

Buvette et crêpes.

Entrée libre tout public.Tout public

Mognéville 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 contact@meusenature.fr

Fête de la Nature throughout the village.

A day full of nature walks on a multitude of themes.

From 10 a.m. to 5 p.m., we invite you to discover birds, flora, water creatures, forests and other natural wonders!

Please note that morning nature walks require registration!

A festive and colorful afternoon!

From 1:30 p.m. onwards, you’ll find stalls all over the village (lavoir, Herberie de la Saulx, Pollinier, Arboretum, etc.), as well as fun activities and workshops, and themed stalls.

Refreshments and crêpes.

Free admission all ages.

