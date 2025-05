Fête de la Nature Montagnarde – Lac des Ilettes Sallanches, 24 mai 2025 08:30, Sallanches.

Fête de la Nature Montagnarde Samedi 24 mai, 10h30 Lac des Ilettes Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-24T10:30:00+02:00 – 2025-05-24T17:00:00+02:00

Fin : 2025-05-24T10:30:00+02:00 – 2025-05-24T17:00:00+02:00

Stands et animations :

Venez découvrir en famille la vie plus grand félin d’Europe, les secrets du pistage et repartez avec votre empreinte de Lynx que vous aurez moulée dans l’argile.

Sur la piste du Lynx :

HEURE : Deux départ : 11h et 14h

DESCRIPTIF : Discret, symbole du sauvage et hymne à la beauté, le Lynx émerveille, passionne et intrigue malgré les rares opportunités de rencontres. Mettez-vous dans la peau de l’animal pour découvrir son domaine vital et les pièges qu’il rencontre sur son parcours. Avec Antoine, chargé de mission Lynx – SFEPM

Longueur et dénivelé négligeable, réservation sur place, gratuit, 15 personnes maximum, minimum 8 ans, durée env. 1h

Lac des Ilettes 1143 Ancienne Route Impériale, 74700 Sallanches Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Stand et « balade : Sur la piste du Lynx » Lynx Fête de la Nature Montagnarde