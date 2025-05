Fête de la nature – Etang de Montmiral Montmiral, 24 mai 2025 09:30, Montmiral.

Drôme

Fête de la nature Etang de Montmiral Chemin de la fôret Montmiral Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 09:30:00

fin : 2025-05-24 11:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Pour la 19e édition de la Fête de la Nature, venez à la découverte de la nature entre étang et ruisseau , et célébrez la nature autour de la richesse et de la diversité du vivant !

.

Etang de Montmiral Chemin de la fôret

Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 72 17 montmiral@valenceromansagglo.fr

English :

For the 19th Fête de la Nature, come and discover nature between pond and stream, and celebrate the richness and diversity of living things!

German :

Ausgabe des Naturfests entdecken Sie die Natur zwischen Teich und Bach , und feiern Sie die Natur rund um den Reichtum und die Vielfalt des Lebens!

Italiano :

Per la 19ª edizione della Festa della Natura, venite a scoprire la natura tra laghetti e ruscelli e a celebrare la ricchezza e la diversità degli esseri viventi!

Espanol :

En la 19ª edición de la Fiesta de la Naturaleza, venga a descubrir la naturaleza entre estanque y arroyo, y celebre la riqueza y diversidad de los seres vivos

L’événement Fête de la nature Montmiral a été mis à jour le 2025-05-09 par Valence Romans Tourisme