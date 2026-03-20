Fête de la Nature

Paris Paris

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

La Fête de la nature revient du 23 au 27 mai 2018 partout en France et en Île-de-France ! Au programme, 5 jours d’animations gratuites pour se laisser surprendre par la nature à deux pas de chez soi et découvrir le patrimoine naturel francilien.

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Paris 75056 Paris Île-de-France

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English :

The Fête de la nature returns from May 23 to 27, 2018, everywhere in France and in Île-de-France! On the program, 5 days of free activities to let yourself be surprised by nature just around the corner and discover the natural heritage of Ile-de-France.

L’événement Fête de la Nature Paris a été mis à jour le 2026-03-17 par Choose Paris Region