Fête de la nature – Parc animalier la pommeraie Peumerit, 25 mai 2025 10:00, Peumerit.

Finistère

Parc animalier la pommeraie Lieu-dit Lanvréon Peumerit Finistère

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 19:00:00

2025-05-25

Tout au long de la journée diverses animations seront proposées sur le parc ayant pour thème la biodiversité.

Tout d’abord un quizz animalier sera proposé, les participants devront trouver les bonnes réponses à partir des différentes plaquettes placées tout au long de la balade.

Une fois toutes les réponses trouvées les compétiteurs recevront une surprise…

Pour les bricoleurs un atelier confection de gîtes pour la faune sauvage sera proposé.

3 modèles aux choix.

– nichoir à mésange

– gîte à chauve-souris

– hôtel à insectes

Un atelier création d’objets et peinture sera également proposée.

Les Balades à dos de poneys et d’ânes auront lieu toute la journée.

La photographe et naturaliste locale Élodie Parcou présentera son nouvel ouvrage sur les insectes, et organisera une balade nature en répertoriant au passage les différentes espèces présentes sur le site.

Fanch le gall apiculteur, présentera les différentes facettes de son métier et la vie au cœur d’une colonie d’abeilles.

Il proposera également à la vente les différents produits issus de sa production.

Vous pourrez vous restaurer avec les crêpes de Babeth et Paul qui seront présents toute la journée.

Une buvette sera également mise à disposition . .

Parc animalier la pommeraie Lieu-dit Lanvréon

Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 7 80 44 56 11

