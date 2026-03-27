Fête de la nature Promenons nous dans le jardin Atelier d’Essé Saint-Martin-du-Clocher
Fête de la nature Promenons nous dans le jardin Atelier d’Essé Saint-Martin-du-Clocher samedi 23 mai 2026.
Fête de la nature Promenons nous dans le jardin
Atelier d’Essé 5 rue Pierre Dupont Saint-Martin-du-Clocher Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Atelier d’Essé 5 rue Pierre Dupont Saint-Martin-du-Clocher 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine sc.esse@orange.fr
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Promenons nous dans le jardin Saint-Martin-du-Clocher a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente