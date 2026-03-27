Fête de la nature Promenons nous dans le jardin Atelier d’Essé Saint-Martin-du-Clocher

Fête de la nature Promenons nous dans le jardin

Atelier d’Essé 5 rue Pierre Dupont Saint-Martin-du-Clocher Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !

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Atelier d’Essé 5 rue Pierre Dupont Saint-Martin-du-Clocher 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine sc.esse@orange.fr

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Promenons nous dans le jardin Saint-Martin-du-Clocher a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente