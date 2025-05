FÊTE DE LA NATURE: PUECH’APÉRO – Puéchabon, 23 mai 2025 07:00, Puéchabon.

Hérault

FÊTE DE LA NATURE: PUECH’APÉRO Place de l’Église anicennes écoles Puéchabon Hérault

A l’occasion de la Fête de la nature, l’association Puecha’pop vous propose un apéro partagé chacun est invité à apporter sa contribution (boissons, grignotages, spécialités maison) pour un moment d’échange et de convivialité.

Place de l’Église anicennes écoles

Puéchabon 34150 Hérault Occitanie +33 6 47 04 34 77 frpuechabon@gmail.com

English :

To mark the Fête de la nature, the Puecha’pop association is offering a shared aperitif: everyone is invited to bring their own contribution (drinks, nibbles, homemade specialities) for a moment of exchange and conviviality.

German :

Anlässlich des Festes der Natur bietet Ihnen der Verein Puecha’pop einen gemeinsamen Aperitif an: Jeder ist eingeladen, seinen Beitrag (Getränke, Knabbereien, hausgemachte Spezialitäten) für einen Moment des Austauschs und der Geselligkeit zu leisten.

Italiano :

In occasione della Fête de la nature, l’associazione Puecha’pop organizza un aperitivo condiviso: ognuno è invitato a portare il proprio contributo (bevande, stuzzichini, specialità fatte in casa) per un momento di scambio e convivialità.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Naturaleza, la asociación Puecha’pop organiza un aperitivo compartido: todo el mundo está invitado a aportar su contribución (bebidas, aperitivos, especialidades caseras) para un momento de intercambio y convivencia.

