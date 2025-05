Fête de la nature Randonnée – Villefranque, 22 mai 2025 08:15, Villefranque.

La 19e édition de la Fête de la Nature invite chacun·e à célébrer la nature à travers des milliers d’événements partout en France. Cet événement national d’envergure, organisé avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité, rassemble chaque année un public de plus en plus large autour de la richesse et de la diversité du vivant.

A cette occasion, le CPIE vous propose cette sortie sur le thème nature.

Ouvert à tous. Prévoir le pique-nique. .

Maison Pour Tous

Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 93 13

