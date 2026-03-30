Fête de la nature Retour d’expériences d’une entreprise qui se met au vert Zone de dépôt de l’entreprise LV Batiment Puyréaux

Fête de la nature Retour d’expériences d’une entreprise qui se met au vert

Zone de dépôt de l’entreprise LV Batiment 3 chemin Bois Ronde Puyréaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !

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Zone de dépôt de l’entreprise LV Batiment 3 chemin Bois Ronde Puyréaux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91

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English :

Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!

L’événement Fête de la nature Retour d’expériences d’une entreprise qui se met au vert Puyréaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente