Fête de la nature Retour d’expériences d’une entreprise qui se met au vert Zone de dépôt de l’entreprise LV Batiment Puyréaux
Fête de la nature Retour d’expériences d’une entreprise qui se met au vert Zone de dépôt de l’entreprise LV Batiment Puyréaux lundi 4 mai 2026.
Fête de la nature Retour d’expériences d’une entreprise qui se met au vert
Zone de dépôt de l’entreprise LV Batiment 3 chemin Bois Ronde Puyréaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Zone de dépôt de l’entreprise LV Batiment 3 chemin Bois Ronde Puyréaux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Retour d’expériences d’une entreprise qui se met au vert Puyréaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente