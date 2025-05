Fête de la nature – Saint-Cybardeaux, 10 mai 2025 06:00, Saint-Cybardeaux.

Charente

Fête de la nature Théâtre des Bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Début : 2025-05-10 06:00:00

fin : 2025-05-10 11:30:00

2025-05-10

Fête de la nature samedi 10 mai

Lever du soleil sur le site des Bouchauds 6h du matin

Balade sensorielle sur le site archéologique 9h-11h30

Théâtre des Bouchauds

Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

English :

Fête de la nature Saturday, May 10

Sunrise on the Bouchauds site 6am

Sensory stroll on the archaeological site 9h-11h30

German :

Fest der Natur Samstag, 10. Mai

Sonnenaufgang an der Stätte Les Bouchauds 6 Uhr morgens

Sensorischer Spaziergang über die archäologische Stätte 9h-11h30

Italiano :

Festa della natura sabato 10 maggio

Alba sul sito di Bouchauds ore 6.00

Passeggiata sensoriale sul sito archeologico 9.00-11.30

Espanol :

Fiesta de la naturaleza Sábado 10 de mayo

Salida del sol en el yacimiento de Bouchauds 6h

Paseo sensorial por el yacimiento arqueológico 9h-11h30

