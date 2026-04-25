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Fête de la nature Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt Saint-Jean-de-Sixt

Fête de la nature Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt Saint-Jean-de-Sixt mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt

Adresse : 54 place de l'Ancienne École

Ville : 74450 Saint-Jean-de-Sixt

Département : Haute-Savoie

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Saint-Jean-de-Sixt

Fête de la nature

Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt 54 place de l’Ancienne École Saint-Jean-de-Sixt Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-20

Fête de la Nature 2026 dans les Vallées de Thônes 26 animations pour découvrir et préserver la biodiversité
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Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt 54 place de l’Ancienne École Saint-Jean-de-Sixt 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 02 00 26 

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English :

Nature Festival 2026 in the Thônes Valleys: 26 activities to explore and protect biodiversity

L’événement Fête de la nature Saint-Jean-de-Sixt a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de Saint Jean de Sixt