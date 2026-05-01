Fête de la Nature Les Esplantades Saint-Zacharie

Saint-Zacharie

Fête de la Nature

Samedi 23 mai 2026 de 10h à 17h. Les Esplantades Le Grand Tennis Saint-Zacharie Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Et si on prenait le temps de célébrer la nature ensemble ?

Cette journée est une belle occasion de se reconnecter à la nature, de mieux la comprendre… et de s’émerveiller ensemble devant toute sa richesse .

La Commune de Saint-Zacharie vous donne rendez-vous pour une multitude d’animations pour tous les âges.

Ateliers biodiversité pour petits et grands.

Conseils et astuces jardinage.

Vente de produits locaux bio.

Balade à poney.

Contes kamishibai (10h30 11h).

Jeu de piste À la découverte de la biodiversité (14h 16h30).

Rencontre avec des chiens Leonberg.

Atelier et distribution de compost.

Atelier permaculture.

Stand d’information lutter contre le moustique tigre et s’en protéger.

Venez nombreux partager ce moment en famille ou entre amis ! .

Les Esplantades Le Grand Tennis Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32 communication@st-zacharie.fr

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English :

How about taking the time to celebrate nature together?

This day is a great opportunity to reconnect with nature, to understand it better? and to marvel at its richness together.

L’événement Fête de la Nature Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile