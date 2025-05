Fête de la Nature – Sainte-Maure-de-Touraine, 24 mai 2025 07:00, Sainte-Maure-de-Touraine.

Indre-et-Loire

Fête de la Nature Parc Robert Guignard Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-24

2025-05-24

La Fête de la Nature revient pour sa 2ᵉ édition à Sainte-Maure-de-Touraine !

Une journée ouverte à tous pour découvrir, apprendre et profiter de la nature sous toutes ses formes.

randonnées guidées pour explorer les paysages locaux et découvrir la biodiversité, expositions et contes pour éveiller l’imaginaire autour de la faune, de la flore et des légendes, découverte de la Sylvothérapie pour expérimenter les bienfaits du contact avec les arbres, ateliers pédagogiques pour sensibiliser petits et grands à l’environnement de manière ludique, mini ferme pédagogique, etc.

Avec la participation de L’Arbre Voyageur, Les Anim’Maux de Mélo, Les Mille et une Paroles, Omtani et de nombreux autres acteurs engagés pour la nature.

Marché nature avec des producteurs locaux passionnés. Restauration en plein air pour savourer un repas champêtre. .

Parc Robert Guignard

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12

English :

The Fête de la Nature is back for its 2nd edition in Sainte-Maure-de-Touraine!

A day open to all to discover, learn and enjoy nature in all its forms.

German :

Die Fête de la Nature findet zum zweiten Mal in Sainte-Maure-de-Touraine statt!

Ein Tag für alle, um die Natur in all ihren Formen zu entdecken, zu lernen und zu genießen.

Italiano :

La Festa della Natura torna per la sua seconda edizione a Sainte-Maure-de-Touraine!

Una giornata aperta a tutti per scoprire, conoscere e godere della natura in tutte le sue forme.

Espanol :

La Fiesta de la Naturaleza vuelve en su 2ª edición a Sainte-Maure-de-Touraine

Una jornada abierta a todos para descubrir, conocer y disfrutar de la naturaleza en todas sus formas.

