La fête de la Nature se déroulera du 21 au 25 mai 2025 à Sanvignes !

Au programme promenades guidées, animations, expositions, conférences… qui permettront à tous d’en apprendre plus sur la biodiversité qui nous entoure.

Aux regards des observateurs, aux mots des conteurs, aux images des photographes, à notre attention, la nature se révèle et nous rappelle combien il est important de la préserver. .

