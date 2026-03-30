Fête de la nature Sortie chauve-Souris Saint-Amant-de-Boixe
Fête de la nature Sortie chauve-Souris Saint-Amant-de-Boixe mercredi 6 mai 2026.
Fête de la nature Sortie chauve-Souris
Auditorium de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Auditorium de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Sortie chauve-Souris Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente