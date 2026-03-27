Fête de la nature Sortie découverte de la biodiversité nocturne Mairie Couture
Fête de la nature Sortie découverte de la biodiversité nocturne Mairie Couture jeudi 14 mai 2026.
Fête de la nature Sortie découverte de la biodiversité nocturne
Mairie 1 place de la mairie Couture Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 21:00:00
fin : 2026-05-14 22:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Mairie 1 place de la mairie Couture 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Sortie découverte de la biodiversité nocturne Couture a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente