Fête de la nature Sortie « estran vivant » – Porspoder, 25 mai 2025 09:30, Porspoder.

Début : 2025-05-25 09:30:00

fin : 2025-05-25 11:30:00

2025-05-25

Plongez avec Iroise Sauvage dans le ballet des marées et comprenez l’action des vagues et des courants sur cette zone intertidale. Apprenez à reconnaître les algues comestibles un trésor culinaire insoupçonné ! Observez de près les animaux et explorez les secrets de la laisse de mer. Découvrez comment la nature et l’histoire s’entrelacent pour façonner ce paysage unique.

Prévoir bottes et tenue adaptée à la météo. A partir de 7 ans. .

Coateozen

Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 38 45 82

