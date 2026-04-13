Fête de la nature Sortie nature, CPIE Le monde secret des haies bocagères Marie Les Moitiers-d’Allonne

Les Moitiers-d’Allonne

Fête de la nature Sortie nature, CPIE Le monde secret des haies bocagères

Marie 9 Rue des Trois Forges Les Moitiers-d’Allonne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 13:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

En compagnie d’un ambassadeur des haies du CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement) de Lessay, vous apprendrez à reconnaître les différents types de haies, leurs rôles, les essences de végétation qui les composent et leurs habitants…

Découvrez leur rôle essentiel pour la biodiversité, le paysage et l’agriculture. Une balade instructive pour mieux comprendre ces écosystèmes souvent méconnus.

Jauge limitée.

À partir de 12 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme du Cotentin. .

Marie 9 Rue des Trois Forges Les Moitiers-d’Allonne 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la nature Sortie nature, CPIE Le monde secret des haies bocagères

L’événement Fête de la nature Sortie nature, CPIE Le monde secret des haies bocagères Les Moitiers-d’Allonne a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin