Fête de la nature Sortie papillons de nuit Route de Watlington Mansle-les-Fontaines
Fête de la nature Sortie papillons de nuit Route de Watlington Mansle-les-Fontaines mercredi 20 mai 2026.
Fête de la nature Sortie papillons de nuit
Route de Watlington Hippodrome Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20 20:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
.
Route de Watlington Hippodrome Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Sortie papillons de nuit Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente
À voir aussi à Mansle-les-Fontaines (Charente)
- Course orientation sportive Mansle-les-Fontaines 7 avril 2026
- Le printemps des arts créatifs Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines 12 avril 2026
- Animation lecture Médiathèque Mansle-les-Fontaines 29 avril 2026
- Station Sports et Nature du Champion Mansle-les-Fontaines Charente 1 mai 2026
- Boucle vélo n°34 A Mansle-les-Fontaines Mansle-les-Fontaines Charente 1 mai 2026