Kernascléden

Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau

1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Au bord de la rivière du Scorff, accompagnés de notre animatrice nature, découvrez la richesse insoupçonnée de la vie aquatique et de l’importance de préserver ces milieux. A l’aide de filets, de boîtes loupes et d’outils pédagogiques et ludiques, l’univers de monde secret du cours d’eau se dévoile à vous ! Réservation obligatoire. .

1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan