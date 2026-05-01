Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau Kernascléden
Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau Kernascléden mercredi 20 mai 2026.
Kernascléden
Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau
1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Au bord de la rivière du Scorff, accompagnés de notre animatrice nature, découvrez la richesse insoupçonnée de la vie aquatique et de l’importance de préserver ces milieux. A l’aide de filets, de boîtes loupes et d’outils pédagogiques et ludiques, l’univers de monde secret du cours d’eau se dévoile à vous ! Réservation obligatoire. .
1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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