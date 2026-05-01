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Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau Kernascléden

Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau Kernascléden mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 1 Place de l'Église

Ville : 56540 Kernascléden

Département : Morbihan

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Kernascléden

Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau

1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :
2026-05-20

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1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31 

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English :

L’événement Fête de la Nature sortie petites bêtes du cours d’eau Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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