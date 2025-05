Fête de la nature sur l’Oasis visite de la forêt jardin – Nicorps, 18 mai 2025 14:00, Nicorps.

Début : 2025-05-18 14:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

Fête de la nature sur l’Oasis à l’Oasis des 1001 feuilles au Village tardif à Nicorps.

Le Village Tardif

Nicorps 50200 Manche Normandie +33 6 78 40 30 10

English : Fête de la nature sur l’Oasis visite de la forêt jardin

Fête de la nature sur l’Oasis at the Oasis des 1001 feuilles at the Village tardif in Nicorps.

German :

Naturfest auf der Oase der 1001 Blätter im Spätdorf in Nicorps.

Italiano :

Festa della natura sull’Oasi all’Oasis des 1001 feuilles al Late Village di Nicorps.

Espanol :

Fiesta de la naturaleza en el Oasis des 1001 feuilles de la Aldea Tardía de Nicorps.

