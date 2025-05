FÊTE DE LA NATURE – JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE Toulouse, 21 mai 2025 10:00, Toulouse.

Haute-Garonne

24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-05-21 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-21

Venez profiter d’une semaine gratuite et exceptionnelle aux Jardins du Muséum à Borderouge sous le signe de la nature avec une double programmation riche en observations de la biodiversité !

Au programme

– Table de médiation du 21 au 25 mai aux horaires d’ouvertures des jardins 10h-12h30 / 14h-18h. Plongez dans le monde des naturalistes avec un médiateur scientifique. Au cœur des potagers du monde et de la roselière, venez découvrir des points d’observation dédiés à la reconnaissance des insectes, des oiseaux et des plantes.

– Séance de lecture pour les jeunes publics (Inscription en ligne et sur place) le samedi 24 mai de 10h30 à 11h À travers des lectures accompagnées d’instruments de musique et d’objets sonores de toutes sortes, les petites oreilles découvrent cette véritable partition naturelle.

– Visite des Potagers du monde, du 21 au 23 mai (payant)

Embarquez pour un voyage dépaysant plus de 700 espèces de plantes alimentaires sont cultivées et exposées dans les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et des Tropiques. Des potagers thématiques complètent la visite (sucreries, aromatiques, boissons…).

– Visite du Sentier oublié, du 21 au 23 mai (payant)

Suivez le guide pour découvrir cet espace naturel préservé depuis plus de 70 ans, en plein cœur de la ville. Que se passe-t-il en l’absence d’intervention humaine, comment la faune et la flore reprennent leurs droits ? Ouvrez les yeux, tendez l’oreille… .

JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE 24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84

English :

Come and enjoy a free and exceptional week at the Jardins du Muséum in Borderouge, with a double program full of biodiversity observations!

German :

Genießen Sie eine kostenlose und außergewöhnliche Woche in den Jardins du Muséum in Borderouge im Zeichen der Natur mit einem Doppelprogramm, das reich an Beobachtungen der Artenvielfalt ist!

Italiano :

Venite a godervi una settimana eccezionale e gratuita ai Jardins du Muséum di Borderouge con un doppio spettacolo di osservazioni sulla biodiversità!

Espanol :

Venga a disfrutar de una semana excepcional y gratuita en los Jardines del Museo de Borderouge con un programa doble de observación de la biodiversidad

